العقوري: وقف إطلاق النار فرصة لتنسيق الجهود لمكافحة كورونا

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن بالغ قلقه من التزايد الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأكد العقوري على ضرورة أن يكون ملف مكافحة هذا الوباء من أبرز الأولويات، مشدداً على أن إعلان وقف اطلاق النار الذي أطلقه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يعتبر فرصة كبيرة لتركيز جميع الموارد وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بمكافحة المرض في ليبيا.

وأضاف العقوري أن التنسيق يجب أن يشمل أيضا مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن انتشار الوباء، مشدداً على ضرورة وضع إجراءات فعالة تضمن بدء العام الدراسي الجديد ومواصلة الأنشطة الاقتصادية التي تعد مصدر رزق للعديد من المواطنين.

ودعا العقوري الجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها أمام هذه الجائحة، مناشداً المواطنين التعاون وإتباع إجراءات السلامة، منوهاً بأن مواجهة الوباء هو مسؤولية الجميع دون استثناء .