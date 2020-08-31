“الواحة للنفط” تنجح في زيادة إنتاج أحد آبارها

تمكنت فرق إدارة الحفر وصيانة الآبار بشركة الواحة للنفط من الانتهاء من عملية رفع إنتاج أحد الآبار الواقعة بمكمن الدفة الجنوبية بحقل الواحة.

وبحسب المكتب الإعلامي للشركة فقد خلصت النتائج إلى نسبة 85% زيت خام قابلة للزيادة، وذلك عن طريق تثقيب البئر على عمق 5310 أقدام، كما تم تنشيط البئر لمدة 3 أيام.

وتعتبر هذه العملية إضافة كبيرة للرفع من القدرة الإنتاجية لحقل الواحة عند عودة الصادرات النفطية المتوقفة منذ شهر يناير الماضي، ما أدى إلى خسائر تفوق الـ9 مليارات دولار.

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