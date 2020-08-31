ليبيا الان

“الواحة للنفط” تنجح في زيادة إنتاج أحد آبارها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت فرق إدارة الحفر وصيانة الآبار بشركة الواحة للنفط من الانتهاء من عملية رفع إنتاج أحد الآبار الواقعة بمكمن الدفة الجنوبية بحقل الواحة.

وبحسب المكتب الإعلامي للشركة فقد خلصت النتائج إلى نسبة 85% زيت خام قابلة للزيادة، وذلك عن طريق تثقيب البئر على عمق 5310 أقدام، كما تم تنشيط البئر لمدة 3 أيام.

وتعتبر هذه العملية إضافة كبيرة للرفع من القدرة الإنتاجية لحقل الواحة عند عودة الصادرات النفطية المتوقفة منذ شهر يناير الماضي، ما أدى إلى خسائر تفوق الـ9 مليارات دولار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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