دغيم: قيمة رتل باشاغا تغطي ما نحتاجه من أجهزة تنفس

وصف عضو مجلس النواب زياد دغيم ما يحدث من صراعات بمدينة من طرابلس بـ”الكوميديا السوداء”، قائلا إن ذلك نتيجة العبث ويختصر ويجسد المعاناة الليبية.

وأضاف دغيم لـ”الساعة 24″ أن “قيمة رتل باشاغا الذي يحميه، يعادل قيمة ما نحتاجه المنطقة الشرقية لشراء أجهزة تنفس ننقذ بها مرضانا الذين يسقطون يوميا بسب وباء كورونا”.

وأكد دغيم في ختام تصريحه أن عام 2020م يعد بمثابة الفرصة الأخيرة قبل الذهاب لحلول جذرية مع هذه المهازل.

يشار إلى أن رئيس “الوفاق” فائز السراج قرر يوم الجمعة الماضي إيقاف وزير داخليته فتحي باشاغا (الذي كان يزور أنقرة) عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وكلف وكيل “الوزارة” خالد مازن بتولي مهام الوزير، و“القوة المشتركة” بفرض سيطرتها على العاصمة.

وعاد باشاغا من تركيا أول من أمس السبت، واستقبلته فرقة عسكرية من وزارته رغم إيقافه، إضافة غلى آمر مليشيا “166” محمد الحصان والإرهابي المتورط في جرائم اختطاف وقتل علي العدولي، فيما خرج من مطار معيتيقة برتل عسكري من مليشيات “دروع الرحبة”، التي قامت بتأمينه خلال تجوله في طرابلس.

وكشفت مصادر أن الرتل تشكل من 20 آلية تويوتا هيلوكس قيمة الواحدة منها 25 ألف دولار، و4 آليات لكزس 570 مضادة للرصاص، قيمة الواحدة 200 ألف دولار، بالإضافة إلى 60 آلية تويوتا لاند كروز قيمة الواحدة منها 40 ألف دولار، وإجمالي تكلفة الموكب تقدر بـ23 مليون دينار ليبي.