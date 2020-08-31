الرئاسي يجتمع لبحث هذه الموضوعات

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، بحضور النائب بالمجلس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد العماري وأحمد حمزة مع وزيري المالية والحكم المحلي فرج بومطاري وميلاد الطاهر.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاجتماع بحث بعض الملاحظات الواردة من البلديات بخصوص لائحة القواعد الخاصة بالرسوم والعوائد ذات الطابع البلدي المعتمدة من وزارة الحكم المحلي، وآليات التنفيذ في ظل صدور قرار من المجلس الرئاسي باعتماد اللائحة ووضعها موضع التنفيذ الفوري، والبدء في جباية الإيرادات المحلية على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الإدارية وفتح الحسابات الخاصة بذلك.

وقرر المشاركون في الاجتماع تكليف اللجنة العليا لنقل الاختصاصات بمتابعة تنفيذ اللائحة مع وزارتي المالية والحكم المحلي وجمع الملاحظات الفنية التي تصاحب عملية التطبيق وتقديم توصيات بشأنها.

وأوضح المجلس الرئاسي أن الاجتماع يأتي في إطار إجراءات الحكومة المتواصلة لتفعيل نظام اللامركزية و نقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية.