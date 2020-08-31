العقوري يبحث عمل منظمة الإغاثة الدولية في ليبيا

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية في ليبيا، أحمد جمهور، استمع خلالها العقوري لشرح كامل لبرامج عمل المنظمة في مجال تعزيز الرعاية الصحية لدى الفئات الأضعف في المنطقة الشرقية، وأبرزها النازحون والمهاجرون غير القانونيين من خلال توفير الأدوية والاستشارات الطبية، بالإضافة إلى تأهيل عدد من المرافق الصحية.

كما استعرض ممثل المنظمة أهم التحديات التي تواجه عملهم.

بدوره جدد العقوري التأكيد على حرص لجنة الخارجية على تذليل جميع الصعوبات من أجل وصول المساعدات الطبية إلى من يحتاجها.

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