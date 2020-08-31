شركة الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار لفترات طويلة عن الجنوب الليبي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، عن أسباب انقطاع التيار لفترات طويلة عن الجنوب الليبي.

وأكدت الشركة عبر صفحتها بموقع الرسمي “فيسبوك”، قيام خارجين عن القانون بتخريب وسرقة عدد أربعة أبراج كهربائية جهد 66 ك. ف على مسار خط نقل الطاقة بمنطقة وادي الشاطئ ولمسافات متقطعة، مبينة أنه تم تفكيك بعض براغي الشد الخاصة بوصلاتها الفولاذية المجلفنة التي ترتبط ببعضها البعض في زواياها بالجزء القاعدي من البرج، وبالتالي سقوط الأبراج الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على بعض مناطق الجنوب لفترة طويلة.

ودعت الشركة الجميع لتضافر الجهود والإبلاغ عن هذه الأعمال الإجرامية لتفادي الضرر قبل حدوثه والمحافظة على الشبكة الكهربائية مطالبة الأجهزة الأمنية في الجنوب بوضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها.