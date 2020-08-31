دورة تدريبة في بنغازي لتعزيز الكوادر الطبية والفنية على استخدام جهاز الـ”بي سي آر”

أخبار ليبيا24

انطلق اليوم الإثنين لقاء عمل تدريب في مركز بنغازي الطبي بالتعاون مع اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، لتعزيز الكوادر الطبية والفنية في المعامل التي تستخدم جهاز الـ “بي سي آر”.

وقال المشرف الصحي للمنظمة الدولية للهجرة في المنطقة الشرقية، الدكتور علاء بن إسماعيل، إن الدورة تستهدف الأطقم الطبية في المعامل لرفع من كفاءتهم وتدريبهم.

وأوضح، أن التدريب يشمل الشق النظري والشق العملي، عن طريق أطباء متخصصين أكفاء في هذا المجال، مشيرًا إلى هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه.

وتابع بن إسماعيل، أن الدورة تستمر أربعة أيام متتالية خلال الفترة الصباحية بِشقيها العملي والنظري، مبينًا أنه نظراً للتقيد بطرق الإجراءات الاحترازية تم تقسيم كل مجموعة إلى 15 شخصًا مع الالتزام بلباس الكمامات واستعمال الكحول.

وتعتبر الدورة من أحد مشاريع الدعم المجتمعي لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

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