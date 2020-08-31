الرئاسي يبحث رفع الدعم عن الوقود

عقد المجلس الرئاسي اليوم الاثنين اجتماعا لبحث الدراسات المقدمة بشأن ترشيد استخدام الطاقة بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود بعد استكمال البيانات الفنية وتهيئة المنظومات اللازمة للتنفيذ.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولاسيما القرار المتعلق بصرف علاوة الزوجة والأبناء وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه حضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس فائز السراج، كل من النائب بالمجلس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد العماري، وأحمد حمزة، ووزيري التخطيط والمالية الطاهر الجهيمي، وفرج بومطاري.