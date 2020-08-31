العقوري: يجب أن يكون ملف مكافحة وباء كورونا أبرز الأولويات

أخبار ليبيا24 – صحة

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، عن بالغ قلقه من التزايد الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وطالب العقوري، في تصريحات نشرها مجلس النواب على موقعه الرسمي، بضرورة أن يكون ملف مكافحة هذا الوباء من أبرز الأولويات، على حد قوله.

وقال العقوري، إن إعلان وقف اطلاق النار الذي أطلقه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يعتبر فرصة كبيرة لتركيز جميع الموارد وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بمكافحة المرض في ليبيا.

وأضاف العقوري، أن التنسيق يجب أن يشمل أيضا مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن انتشار الوباء، مؤكدا على ضرورة وضع إجراءات فعالة تضمن بدء العام الدراسي الجديد ومواصلة الأنشطة الاقتصادية التي تعد مصدر رزق للعديد من المواطنين.

ودعا رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها أمام جائحة كورونا، مناشداً المواطنين التعاون وإتباع إجراءات السلامة، مشيرا إلى أن مواجهة هذا الوباء هو مسؤولية الجميع دون استثناء.

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