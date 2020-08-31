وصول شحنة إمدادات طبية لمطار معيتيقة

وصلت اليوم الاثنين إلى مطار معيتيقة الدولي، شحنة من الإمدادات الطبية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المسّتجد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الشحنة القادمة على متن طائرة جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن» تتضمن أجهزة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR وكمية من المشغلات.

وأكدت الوزارة أنها عززت مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد وتمكنت من إقامة جسرٍ جوي وبحري مع فرنسا وبلجيكا وتركيا، لتوريد الإمدادات الطبية بشكل منظم عبر الطائرات وسفن الشحن، إذ جرى توريد أطنان من الإمدادات الطبية لتغذية مراكز العزل الطبي باستمرار.

وتتضمن الإمدادات الطبية، أجهزة طبية متنوعة، ومعدات الوقاية الشخصية لحماية الممارسين الصحيين العاملين بمواقع ومراكز العزل الصحي، ومطهرات، ومعقمات، ومستلزمات طبية، وأدوية.