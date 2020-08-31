ليبيا الان

وصول شحنة إمدادات طبية لمطار معيتيقة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصلت اليوم الاثنين إلى مطار معيتيقة الدولي، شحنة من الإمدادات الطبية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المسّتجد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الشحنة القادمة على متن طائرة جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن» تتضمن  أجهزة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR وكمية من المشغلات.

وأكدت الوزارة أنها عززت مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد وتمكنت من إقامة جسرٍ جوي وبحري مع فرنسا وبلجيكا وتركيا، لتوريد الإمدادات الطبية بشكل منظم عبر الطائرات وسفن الشحن، إذ جرى توريد أطنان من الإمدادات الطبية لتغذية مراكز العزل الطبي باستمرار.

وتتضمن الإمدادات الطبية، أجهزة طبية متنوعة، ومعدات الوقاية الشخصية لحماية الممارسين الصحيين العاملين بمواقع ومراكز العزل الصحي، ومطهرات، ومعقمات، ومستلزمات طبية، وأدوية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الادارة العامة للصحة في طرابلس لم تطلب اي مساعدات طبية من اي دولة ومن اي احد في الخارج – ويجب على الادارة الحكومية الرءيسية ان تكون في كامل الوعي فيما يحدث من استنزاف الخزينة العامة وارسال المواد الطبية بكميات كبيرة قد تودي الى فسادها وتكلف الخزينة العامة امًوال بمكن الاستفادة منها في جلب اليات ومعدات للمستشفيات قد تكون أفضل من هذه الأدوية – الأدوية تحتاج لتخزين في درجات حرارة معينة وبواسطة خبراء ولا يمكن فقط ارسال شحنات أدوية دون اي طلب من الادارة العامة لوزارة الصحة بطرابلس …!!!! يحب مراجعة الطلبات والاموال المخصصة وكذلك النقص في المعدات والاليات داخل المستشفيات العامة ومراقبتها من السرقة لبعض الأطباء والصيادلة يقومون بسرقة الأدوية المهمة والاجهزة المهمة من المستشفيات ويقومون بنقلها الى صيدلياتهم وعباداتهم الخاصة – وهذه تعتبر في الجنايات الامن العام سرقة للممتلكات العامة للدولة .

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