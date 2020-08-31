تعقيم مؤسسات تعليمية في بنغازي استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية

باشرت هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية، في حملة تعقيم ثلاث عشرة مؤسسة تعليمية في بلدية بنغازي والتي من المقرر أن تكون مقرا للجنة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وحسب وكالة الأنباء الليبية فإن هذه الحملة جاءت بالتعاون بين قسم العلاقات العامة بمكتب النشاط المدرسي بنغازي وهيئة السلامة الوطنية، مشيرة إلى أن مرحلة التعقيم تعد المرحلة الأولى تليها المرحلة الثانية المتمثلة في إقامة دورات للمشرفين الصحيين على مقر لجان الامتحانات، ومؤكدة على استمرار حملة تعقيم المؤسسات التعليمية طيلة فترة مباشرة الامتحانات.

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