نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع “البدري” الأزمة الليبية.. ويتسلم رسالة من عقيله صالح

التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، السفير عبد الباسط البدري المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

تناول اللقاء بين الجانبين بحث آخر مستجدات الأزمة الليبية.

وتسلم “بوغدانوف” رسالة من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بخصوص آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وتطرق الاجتماع إلى مخرجات مؤتمر برلين وجنيف والقاهرة، حيث أكد الجانبان على التنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بخصوص إيجاد تسوية سياسية جادة وشاملة للوضع على الساحة الليبية.