“الرئاسي” يبحث تنفيذ رفع الدعم عن الوقود

خصص المجلس الرئاسي، اجتماعا عقده اليوم الاثنين، في طرابلس، لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها لاسيما قرار صرف علاوة الزوجة والأبناء، وتوفير فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس فائز السراج، يأتي في إطار مواصلة بحث الملفات المتعلقة بالشأن العام لمختلف قضاياه ومجالاته.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان، أن الاجتماع “بحث الدراسات المقدمة بشأن ترشيد استخدام الطاقة بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود بعد استكمال البيانات الفنية وتهيئة المنظومات اللازمة للتنفيذ”.

وحضر الاجتماع النائب بالمجلس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد العماري، وأحمد حمزة، ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري.

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