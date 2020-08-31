مجلس النواب المصري ينعي “الشيخ الطيب”

أصدر رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، بيانًا رسميًا، اليوم الاثنين، تقدم فيه «بصادق المواساة والتعازى للشعب الليبي الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ الطيب الشريف خير الله العبيدى رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة بدولة ليبيا الشقيقة وأحد شيوخ قبيلة العبيدات».

كما تقدم عبد العال لأسرة الفقيد الراحل بخالص العزاء، داعيا الله أن «يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان»، وفق نص البيان.

كان قد توفي الشيخ الطيب الشريف خير الله، شيخ قبيلة العبيدات بالمنطقة الشرقية فى ليبيا، ورئيس مجلس أعيان قبائل العبيدات، أمس الأحد.

وكان الشيخ الطيب ضمن مشائخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبى بكافة ربوع البلاد، الذين التقوا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي.

وقال الراحل فى كلمته خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن أمن ليبيا من أمن مصر، فهو أمن مشترك بين أسرة واحد يجمعها جوار وتاريخ وجغرافيا وصلة رحم وقربة.

وناشد الراحل، مصر وشعب مصر وجيش مصر بأن يهبوا لإنقاذ ليبيا وتنظيفها من المستعمرين الأتراك والمرتزقة، ممن يريد تفريق ليبيا، مضيفا: “نؤكد باسم قبائل ليبيا وعشائرها إننا لا نرى تدخل مصر لحماية ليبيا، لكن نرى فيه إيمان وثقة بدفاع أخ عن أخيه وجار عن جاره”.