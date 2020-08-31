شركة الكهرباء: زيادة ساعات طرح الأحمال في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين زيادة ساعات طرح الأحمال بمنطقة طرابلس الكبرى.

وأكدت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” زيادة ساعات طرح الأحمال على منطقة طرابلس الكبرى نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم استجابة بعض المناطق لعملية برنامج طرح الأحمال والتهجم على بعض محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة ما يشكل عبأ إضافيا على الشبكة، ينتج عنه خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة بشكل متكرر الأمر الذي أدى لزيادة ساعات طرح الأحمال بمنطقة طرابلس الكبرى.

ودعت الشركة المواطنين إلى تفهم حقيقة الوضع الذي تمر به الشبكة الكهربائية وذلك للحفاظ على الشبكة العامة وتفادي حدوث حالة الإظلام التام.