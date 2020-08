أبو كراع يتحدث عن أحد مشاريع الكهرباء في عهد النظام الجماهيري

استعرض المهندس عمران أبو كراع، اليوم الاثنين، أحد مشروعات النظام الجماهيري، وهو مشروع محطة الجبل الغربي(الرويس) الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضح أبو كراع في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن محطة الجبل الغربي تقع بقرية الحوامد 250 كم جنوب غرب مدينة طرابلس، ويعتبر موقع المحطة موقع مثالي لقربه من مدن وقرى الجبل الغربي التي تعتبر بعيدة نسبياً عن محطات التوليد الواقعة على الساحل، كما يتميز هذا الموقع بقربه من مسار خطوط الغاز الطبيعي (حقل الوفاء – مجمع مليتة ).

وأشار أبوكراع إلى أن محطة الجبل الغربي نفذت على مرحلتين، المرحلة الأولي، تتكون من 4 وحدات غازية سعة الوحدة الواحدة 156MW، وبطاقة إجمالية مركبة للمرحلة 624MW عند شروط ايزو، لافتا إلى أنه تم التعاقد على المرحلة الثانية لمحطة الجبل الغربي (الرويس) عام 2007وتتكون هذه المرحلة من عدد وحدتين غازيتين سعة الوحدة الواحدة 156MW وتبلغ الطاقة الاجمالية لهذه المرحلة

‏312MW.

وبحسب أبوكراع بلغت الطاقة الإجمالية المركبة للمحطة 936MW عند شروط ايزو، ومن المشروعات المصاحبة لمشروع المحطة، قرية سكنية للعاملين ومحطة محولات 400/220KVوخطوط ربط 220KVوخطوط جهد فائق 400KV، بالنسبة لخطوط الجهد الفائق400KV خط (الرويس – غدامس)

وقال أبو كراع إن هذا الخط يغذى عن طريق محطة محولات غدامس 400/220KV أحمال منظومة النهر الصناعي (غدامس-زوارة) وأحمال مدينة غدامس والمناطق المجاورة لها.

سيتم مستقبلا عن طريق هذا المشروع تنفيذ الربط الكهربائي على جهد 400KVمع الشبكة الوطنية الجزائرية.

ولفت أبو كراع إلى أن مشروعات التوسعة تشمل، مشروع مد خط هوائي جهد 400KV (الرويس – بو عرقوب) ليتم ربط المحطة على باقي أجزاء شبكة الجهد الفائق 400KV.

