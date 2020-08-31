وصول أجهزة فحص ومشغلات لتحليل «كورونا» إلى مطار معيتيقة

أعلنت وزارة الصح بحكومة الوفاق الوطني، عن وصول شحنة إمدادات طبية إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، ظهر اليوم الاثنين، تحتوي على أجهزة فحص ومشغلات للتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن شحنة الإمدادت الطبية جاءت على متن طائرة جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl» وتحتوي على «أجهزة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR وكمية من المشغلات».

وأكد الوزارة أنها عززت مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنها تمكنت من إقامة جسرٍ جوي وبحري مع فرنسا وبلجيكا وتركيا، لتوريد الإمدادات الطبية بشكل منظم عبر الطائرات وسفن الشحن، مشيرة إلى توريد أطنان من الإمدادات الطبية لتغذية مراكز العزل الطبي باستمرار.

وأضافت وزارة الصحة أن الإمدادات الطبية تتضمن، أجهزة طبية متنوعة، ومعدات الوقاية الشخصية لحماية الممارسين الصحيين العاملين بمواقع ومراكز العزل الصحي، ومطهرات، ومعقمات، ومستلزمات طبية، وأدوية.

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