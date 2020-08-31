إمدادات طبية جديدة تصل طرابلس (صور)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، استقبال مطار معيتيقة الدولي، اليوم الإثنين، شحنة من الإمدادات الطبية تتعلق بحالة “التأهب والاستجابة لفيروس كورونا المسّتجد”.

وقالت الوزارة في بيان، إن الشحنة القادمة على متن إحدى طائرات جهاز الإسعاف الطائر، تتضمن أجهزة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR وكمية من المشغلات.

وأشارت “صحة الوفاق” إلى أنها “عززت مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد”.

ولفتت إلى أنها “تمكنت من إقامة جسرٍ جوي وبحري مع فرنسا وبلجيكا وتركيا، لتوريد الإمدادات الطبية بشكل منظم عبر الطائرات وسفن الشحن، إذ جرى توريد أطنان من الإمدادات الطبية لتغذية مراكز العزل الطبي باستمرار”.

وذكر البيان أن الإمدادات الطبية تتضمن أجهزة طبية متنوعة، ومعدات الوقاية الشخصية لحماية الممارسين الصحيين العاملين بمواقع ومراكز العزل الصحي، ومطهرات، ومعقمات، ومستلزمات طبية، وأدوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية