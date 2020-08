أعلنت مصادر صحفية، الإثنين، أن محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وقع مذكرة تفاهم مع نظيرة التركي مراد أويصال لتطوير العلاقات الاقتصادية والمصرفية .

