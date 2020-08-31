من ضمنها عدم الاستجابة لطرح الأحمال.. “الكهرباء” تكشف أسباب خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، في بيان اليوم الإثنين، أنه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وعدم استجابة بعض المناطق لعملية برنامج طرح الأحمال والهجوم على بعض محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة مما يشكل عبئا إضافيا على الشبكة، وينتج عنه خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة بشكل متكرر، وهو ما ترتب عليه زيادة ساعات طرح الأحمال على منطقة طرابلس الكبرى.

وأهابت الشركة في بيانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالمواطنين تفهم حقيقة الوضع الذي تمر به الشبكة الكهربائية وذلك للحفاظ على الشبكة العامة وتفادي حدوث حالة الإظلام التام.

من جانب أخر كانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت اليوم الإثنين، عن أسباب انقطاع التيار لفترات طويلة عن الجنوب الليبي.

وأكدت الشركة عبر صفحتها بموقع الرسمي “فيسبوك”، قيام خارجين عن القانون بتخريب وسرقة عدد أربعة أبراج كهربائية جهد 66 ك. ف على مسار خط نقل الطاقة بمنطقة وادي الشاطئ ولمسافات متقطعة، مبينة أنه تم تفكيك بعض براغي الشد الخاصة بوصلاتها الفولاذية المجلفنة التي ترتبط ببعضها البعض في زواياها بالجزء القاعدي من البرج، وبالتالي سقوط الأبراج الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على بعض مناطق الجنوب لفترة طويلة.

ودعت الشركة الجميع لتضافر الجهود والإبلاغ عن هذه الأعمال الإجرامية لتفادي الضرر قبل حدوثه والمحافظة على الشبكة الكهربائية مطالبة الأجهزة الأمنية في الجنوب بوضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها.