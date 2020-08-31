انقطاع الكهرباء.. مأساة حملها المواطن مُكرهاً

أصبح من الطبيعي أن يعيش المواطنون أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تحولت إلى مأساة في الفترة الأخيرة نتيجة لأسباب عدة فنية وإدارية وأمنية.

افتقاد التيار الكهربائي لساعات طويلة في عدد من المدن والبلدات لم يكن جديدا بل أصبح ظاهرة معتادة، طرح الأحمال وحدوث إظلام تام بين الحين والآخر من الأمور التي لازمت الحياة اليومية للمواطنين أضف إليها ظاهرة التعديات والسرقات التي طالت عددا من مكونات الشبكة الكهربائية.

بدورها، بيّنت الشركة العامة للكهرباء في منشور عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن ظاهرة الاعتداء على مكونات الشبكة صارت في ازدياد ملحوظ بسبب ما قالت إنه سعي من ضعاف النفوس الخارجين عن القانون والساعين وراء تحقيق مكاسب شخصية، وآخر تلك الأعمال وصلت إلى تخريب وسرقة أربعة أبراج كهربائية جهد 66 كيلو فولت على مسار خط نقل الطاقة بمنطقة وادي الشاطئ.

التعديات والسرقات التي تطال مكونات الشبكة الكهربائية مستمرة في ظل غياب الأجهزة الأمنية وعملية طرح الأحمال مازالت محل شكوى الليبيين إضافة إلى الخلل الحاصل في منظومة إدارة الشركة العامة للكهرباء وكل تلك الأسباب توضح أن أزمة غياب الكهرباء ما زالت متواصلة إلا إذا حدثت معجزة ما وغيرت من هذا الواقع.

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