الكهرباء تحذر من استمرار الاعتداء على مكونات الشبكات

حذرت الشركة

العامة للكهرباء التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، من استمرار الاعتداء على

مكونات الشبكة الكهربائية، مشيرة إلى أنها في ازدياد ملحوظ.

واعتبرت الشركة،

اليوم الإثنين، أن المجموعات التي تقوم بالاعتداءات ضعاف نفوس خارجين عن القانون،

يسعون وراء تحقيق مكاسب شخصية على حساب

الصالح العام.

وأفادت الشركة،

بأنه وصل الأمر بالمسلحين لتخريب وسرقة عدد أربعة أبراج كهربائية جهد 30 ك. ف على

مسار خط نقل الطاقة بمنطقة وادي الشاطئ ولمسافات متقطعة، حيث تم تفكيك بعض براغي

الشد الخاصة بوصلاتها الفولاذية التي ترتبط ببعضها البعض في زواياها بالجزء

القاعدي من البرج ، وبالتالي سقوط الأبراج الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع التيار

الكهربائي على بعض مناطق الجنوب لفترة طويلة .

وأعربت الشركة

عن أملها في تضافر الجميع والإبلاغ عن هذه الأعمال الإجرامية لتفادي الضرر قبل

حدوثه والمحافظة على الشبكة الكهربائية .

وناشدت الشركة،

كافة الأجهزة الأمنية في الجنوب بوضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها بأي شكل من

الأشكال

