لإنقاذ الليرة التركية .. “الكبير” يوقع مذكرة تفاهم مع بنك تركيا المركزي

أعلن مصرف تركيا

المركزي، اليوم الإثنين، عن توقيع “مذكرة تفاهم” مع الصديق الكبير محافظ مصرف

ليبيا المركزي طرابلس المقال.

وزعم مصرف تركيا

المركزي أن مذكرة التفاهم تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين المصرفين دون

الكشف عن تفاصيل بنودها.

ويعاني الاقتصاد

التركي حالة من الانكماش خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، ووصلت نسبة

الانكماش إلى 9.9% مقارنة بالعام السابق 2019، بينما بلغت نسبة الانكماش في القطاع

الصناعي وحده إلى 16.5%، وذلك وسط انخفاض ملحوظ في معدلات الإنفاق الحكومي.

وتعتمد تركيا

بشكل كبير على ثروات ليبيا وذلك لإنقاذها من التدهور الاقتصادي الذي تعيشه، وتأتي

هذه المذكرة لتؤكد أن الكبير، قد قرر الاصطفاف مع وزير الداخلية الموقوف بحكومة

الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

وكان رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج، قد أودع 8 مليارات دولار

في البنك المركزي التركي بغية إنقاذ الليرة التركية وفقا لمصادر موثوقة ووسائل

إعلام غربية

