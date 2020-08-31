ديوان المحاسبة يبحث المشاكل التي تواجه شركة الكهرباء

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء عمر عبد ربه مع نائب رئيس الحكومة عبد الرحمن الاحيرش، ووزير الصناعة السنوسي صالح، لمناقشة المشاكل التي تواجه الشبكة العامة للكهرباء، والتي تسببت في طرح الأحمال بشكل مستمر.

واتفق الحاضرون على أن السبب الرئيسي لمشكلة الكهرباء هو تقاعس مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن تغطية الاحتياجات من العملة الصعبة لتوفير قطع الغيار والمستلزمات اللازمة لأعمال التشغيل، حيث بلغ عجز الشبكة نسبة أربع وثلاثين بالمئة، إلى جانب فقدان أربعمئة ميغاوات، ترتب عنها طرح الأحمال الحالي.

وقامت الهيئة العامة للكهرباء بإيضاح المعالجات التي ينبغي اتخاذها لاستقرار التيار الكهربائي وعدم انقطاعه، وإحالتها إلى ديوان المحاسبة لدراستها.

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