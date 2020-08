عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج اجتماعا، اليوم الإثنين، اجتماعا مع عدد من أعضاء المجلس الرئاسي و وزيري المالية والحكم المحلي بالوفاق فرج بومطاري و ميلاد الطاهر، لمناقشة تفعيل نظام اللامركزية و نقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع ناقش لائحة القواعد الخاصة بالرسوم و العوائد ذات الطابع البلدي المعتمدة من وزارة الحكم المحلي، وآليات التنفيذ في ظل صدور قرار من المجلس الرئاسي باعتماد اللائحة و وضعها موضع التنفيذ الفوري، بالإضافة إلى البدء في جباية الإيرادات المحلية على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الإدارية و فتح الحسابات الخاصة بذلك.

وأشار المجلس إلى أن تقرر خلال الاجتماع تكليف اللجنة العليا لنقل الاختصاصات بمتابعة تنفيذ اللائحة مع وزارتي المالية والحكم المحلي وجمع الملاحظات الفنية التي تصاحب عملية التطبيق وتقديم توصيات بشأنها.

هذا ويذكر أن كانت قد خرجت عدد من المظاهرات فى طرابلس تنادي بإسقاط المجلس الرئاسي بسبب تردي المعيشة وعدم توفير المرتبات والانقطاع المتكرر للكهرباء، مطالبة بتوفير حياة معيشية كريمة.

ومنذ خروج المظاهرات واستخدام العنف ضد المتظاهرين من قبل المليشيات ويحاول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج امتصاص غضب الشعب بالاجتماع بعدد من المسؤولين ومحاولة تصليح الوضع الراهن لتهدئة الأوضاع فى طرابلس .

The post بعد انتفاضة المواطنين في طرابلس .. المجلس الرئاسي يبحث توسيع صلاحيات البلديات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24