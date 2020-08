“دغيم”: مرتبات رتل باشاغا تعادل ما يحتاجه الشرق لشراء أجهزة تنفس لإنقاذ مصابي كورونا

اعتبر عضو مجلس

النواب زياد دغيم أن قيمة مرتبات الرتل الذي يحمي وزير الداخلية المقال بحكومة

الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، يعادل قيمة ما تحتاجه المنطقة الشرقية لشراء

أجهزة تنفس لإنقاذ المرضى الذين يسقطون يوميا بسب وباء كورونا”.

ووصف دغيم، في

تصريح صحفي، ما يحدث من صراعات بالعاصمة طرابلس بـ”الكوميديا السوداء”.

وأكد دغيم، أن

عام 2020م يعد بمثابة الفرصة الأخيرة قبل الذهاب لحلول جذرية مع هذه المهازل.

يشار إلى أن باشاغا

عاد من تركيا، السبت، واستقبلته فرقة عسكرية من وزارته رغم إيقافه، ، فيما خرج من

مطار معيتيقة برتل عسكري من مليشيات “دروع الرحبة”، التي قامت بتأمينه خلال تجوله

في طرابلس.

