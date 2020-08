قالت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، إن قوات الوفاق أعلنت وقوع انفجار داخل معسكر اليرموك في العاصمة طرابلس.

