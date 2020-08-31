مدراء إدارات بالمصرف المركزي ينفون علمهم بمذكرة التفاهم مع تركيا

نفى مدراء إدارات في مصرف ليبيا المركزي علمهم بفحوى ” مذكرة التفاهم ” التي وقعها محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير مع البنك المركزي التركي اليوم الاثنين مؤكدين عدم عرضها مسبقًا على الإدارة.

وكان البنك المركزي التركي أعلن أنه وقع مذكرة تفاهم مع مصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين.

وأضاف البنك المركزي التركي بحسب رويترز أنه يهدف بتلك المذكرة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والتعاون المالي بين البلدين.

من جانبها أكدت قناة “تي آر تي” التركية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن مذكرة التفاهم تأسس الأرضية اللازمة للتعاون بين المصرفين في القضايا التي تهم البنوك المركزية