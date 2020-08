بعد تشديد الإجراءات على حدود تونس مع ليبيا.. سعيد والحزقي يؤكدان على المزيد من الحماية

اجتمع الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، مع وزير

الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، عماد الحزقي، لبحث آخر المستجدات السياسية.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها، أنه تم

التطرق خلال اللقاء إلى الوضع الأمني على الحدود التونسية، والتأكيد على ضرورة المزيد

من تشديد الحماية على الحدود البرية والبحرية.

يذكر أن تونس بدأت تشديد الإجراءات على حدودها البرية مع ليبيا مع

تصاعد الصراع الدائر بين المليشيات المسلحة في طرابلس.

