“الثني” يبحث احتياجات بلدية الكفرة ويتعهد بتوفير عدد من المركبات الآلية الخدمية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين احتياجات بلدية الكفرة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
ضم الاجتماع، عضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل أوحيدة، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية عبدالرحمن عقوب، إضافة إلى عدد من أعيان وحكماء ومشايخ البلدية.
ناقش الاجتماع، احتياجات البلدية وسير العمل بها، والمشاريع الحكومية بها، وتطرق الاجتماع إلى نتائج زيارة “الثني” والوفد المرافق له التي أجراها في وقت سابق لبلدية الكفرة.
وأكد “الثني” أن مجلس الوزراء سيقوم بتنفيذ كافة المشاريع التي تم الاتفاق عليها لصالح البلدية على مراحل، متعهدا بتوفير عدد من المركبات الآلية الخدمية لصالح البلدية.
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