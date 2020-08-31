“الثني” يبحث احتياجات بلدية الكفرة ويتعهد بتوفير عدد من المركبات الآلية الخدمية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين احتياجات بلدية الكفرة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

ضم الاجتماع، عضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل أوحيدة، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية عبدالرحمن عقوب، إضافة إلى عدد من أعيان وحكماء ومشايخ البلدية.

ناقش الاجتماع، احتياجات البلدية وسير العمل بها، والمشاريع الحكومية بها، وتطرق الاجتماع إلى نتائج زيارة “الثني” والوفد المرافق له التي أجراها في وقت سابق لبلدية الكفرة.

وأكد “الثني” أن مجلس الوزراء سيقوم بتنفيذ كافة المشاريع التي تم الاتفاق عليها لصالح البلدية على مراحل، متعهدا بتوفير عدد من المركبات الآلية الخدمية لصالح البلدية.