قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، إن “التدخلات

الخارجية في ليبيا تعد أحد أسباب الانقسام الذي تشهده ليبيا حاليا، موضحا أن ما وصلت

إليه البلاد من انقسام مؤسسي وفساد إداري ومالي وحروب ودمار كان أحد أسبابه

التدخلات الإقليمية والدولية في الصراع الداخلي”.

وأكد لنقي انحياز أطراف دولية وإقليمية لطرف ضد

طرف آخر حتى هذه الساعة، حتى أصبحت الإرادة الوطنية والسياسية في ليبيا مسلوبة.

وشدد لنقي على أنه لن ينفع أي إجراء يتخذ في

تغيير الوجوه الحاكمة أو إجراء من إجراءات تعديل السلطة التنفيذية ما دام التدخل

الأجنبي مستمر، مضيفا أن الانقسامات مستمرة في ليبيا، ما لم يتم التواصل مع الدول

الأجنبية المتدخلة في الشأن الليبي والاتفاق معها.

وأعرب لنقي عن أمله في أن يتخذ مجلس النواب قرارا

بإرسال وفد برلماني موسع لزيارة القاهرة وانقرة وأبو ظبي والدوحة بالتنسيق مع جهات

الاختصاص، كمبادرة حسن نية وتعاون بين ليبيا وهذه الدول، وإنهاء أي خلافات أو أي

تحفظات مع هذه الدول.

The post لنقي: التدخلات الخارجية في ليبيا هي سبب الانقسام والفساد بالبلاد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24