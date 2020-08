أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، أن

سبب زيادة ساعات طرح الأحمال على منطقة طرابلس الكبرى، هو ارتفاع درجات الحرارة

وعدم استجابة بعض المناطق لعملية الطرح، بالإضافة إلى التهجم على بعض محطات

التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة.

