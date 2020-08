بعد تعدي حرس المنشآت النفطية.. “أكاكوس” بصدد إخلاء حقل الشرارة وإيقاف العمليات به بالكامل

أعلنت

المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، عن استيائها الشديد إزاء قيام المدعو المبروك

سحبان، آمر المنطقة الجنوبية وبرفقته 20 عنصرًا من حرس المنشآت النفطية بالدخول إلى

حقل الشرارة النفطي التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية عنوة يوم السبت 29 أغسطس

2020، متجاهلين الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الشركة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت

المؤسسة، من خلال بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، أنه تم تسجيل حالة إصابة

بفيروس كورونا تعود لأحد الموظفين الأجانب العاملين بالحقل، نتيجة مخالطته لعناصر حرس

المنشآت بسبب تواجدهم الدائم وغير المنضبط بالورشة التابعة للحقل من أجل صيانة وإصلاح

مركباتهم الآلية، كما قامت المجموعة بدخول السكن المخصص للموظفين والإقامة به، وطالبت

إدارة الحقل بتوفير 150 وجبة للرتل المرافق لهم في ظل ما تمر به جميع شركات القطاع

من تقشف ونقص شديد في المزانية وعدم توفر الأموال بسبب الإقفال القسري للحقول والموانئ

النفطية.

وأكدت

المؤسسة، أن تكرار مثل هذه الحوادث يعرض حياة الموظفين للخطر، ويجعل من أداء عملهم

مهمة شبه مستحيلة ، وأنها لم تعد تملك أية سلطة تمكنها من تطبيق الإجراءات الوقائية

من فيروس كورونا، وبالتالي فإن إدارة شركة أكاكوس بصدد إخلاء الحقل وإيقاف العمليات

به بالكامل، مما سيترتب عليه توقف إمدادات الوقود لمحطة أوباري الغازية، إضافة إلى

تعرض الحقل للسرقة والنهب.

