الثني يبحث احتياجات بلدية الكفرة

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الاثنين احتياجات بلدية الكفرة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة احتياجات البلدية وسير العمل بها، والمشاريع الحكومية بها وتطرق الاجتماع إلى نتائج زيارة الثني في وقت سابق لبلدية الكفرة.

وأكد الثني أن مجلس الوزراء سيقوم بتنفيذ كافة المشاريع التي تم الاتفاق عليها لصالح البلدية على مراحل متعهدا بتوفير عدد من المركبات الآلية الخدمية لصالح البلدية.

وضم الاجتماع، عضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل اوحيدة، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية عبدالرحمن عقوب، إضافة إلى عدد من أعيان وحكماء ومشائخ البلدية.