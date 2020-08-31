“الثني” يطلع على سير عمل المؤسسات والهيئات العامة التابعة للحكومة الليبية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني على سير عمل عدد من المؤسسات والهيئات العامة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
وضم الاجتماع، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للبيئة بالقاسم النمر، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عمر الحداد، ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية سالم الفاخري، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة.
وناقش الاجتماع سير عمل كافة المؤسسات والهيئات العامة كل وفق اختصاصها، وما تقدمه للمواطن من خدمات في هذه المرحلة، كما ناقش الاجتماع كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه المؤسسات والهيئات العامة، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة.
وفي هذا الصدد، أكد “الثني” ضرورة تسليم تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021 ميلادي لإدارة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط، على أن يكون آخر موعد للتسليم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2020 ميلادي.
من جهة أخرى، ناقش “الثني” الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لمواجهة وباء كورونا وتوعية المواطنين بمدى خطورته، وضرورة تقيدهم بالتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الجائحة.
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