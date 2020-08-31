“الثني” يطلع على سير عمل المؤسسات والهيئات العامة التابعة للحكومة الليبية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني على سير عمل عدد من المؤسسات والهيئات العامة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وضم الاجتماع، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للبيئة بالقاسم النمر، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عمر الحداد، ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية سالم الفاخري، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة.

وناقش الاجتماع سير عمل كافة المؤسسات والهيئات العامة كل وفق اختصاصها، وما تقدمه للمواطن من خدمات في هذه المرحلة، كما ناقش الاجتماع كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه المؤسسات والهيئات العامة، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة.

وفي هذا الصدد، أكد “الثني” ضرورة تسليم تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021 ميلادي لإدارة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط، على أن يكون آخر موعد للتسليم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2020 ميلادي.

من جهة أخرى، ناقش “الثني” الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لمواجهة وباء كورونا وتوعية المواطنين بمدى خطورته، وضرورة تقيدهم بالتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الجائحة.