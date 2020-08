وفد تركي يزور روسيا لبحث المستجدات في ليبيا

قالت وزارة الخارجية التركية، إن وفدا تركيا

برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، سيقوم بزيارة العاصمة الروسية موسكو لبحث

مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح البيان أن الوفد التركي سيبحث مع مسؤولين

روس مسائل إقليمية عدة، في مقدمتها الأزمة الليبية.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره

الروسي، فلاديمير بوتين، في 17 من أغسطس الجاري، تناول الأزمة الليبية وآخر

المستجدات في منطقة شرق البحر المتوسط.

