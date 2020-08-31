“الثني” يبحث مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احتياجات منطقة الجنوب الغربي

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة.
وناقش الاجتماع الذي حضره عضو مجلس النواب عن براك الشاطيء الهادي الصغير، أوضاع المنطقة الجنوبية لليبيا وسير الحياة اليومية والخدمية بها.
واستعرض الاجتماع كافة المشاكل التي تعاني منها مدن ومناطق الجنوب الغربي، وآليات حلحلة هذه المشاكل والمختنقات بما ينهي كافة الأعباء على كاهل المواطن.
وفي هذا الصدد، أكد “الثني” أن المجلس سيوفر مجموعة من آليات الإسعاف والنظافة العامة.
وتطرق الاجتماع إلى مشكلة الكهرباء في مناطق الجنوب، فيما تم الاتفاق على تخصيص كمية من الوقود الخفيف (الديزل) لمحطة أوباري لتشغيلها مبدئيا، بما ينهي جزءا من طرح الأحمال على المنطقة.
كما ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية بالمنطقة وسيرها، مؤكدين على ضرورة استمرار استتباب الأمن في تلك المدن والمناطق.
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