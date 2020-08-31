“الثني” يبحث مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احتياجات منطقة الجنوب الغربي

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة.

وناقش الاجتماع الذي حضره عضو مجلس النواب عن براك الشاطيء الهادي الصغير، أوضاع المنطقة الجنوبية لليبيا وسير الحياة اليومية والخدمية بها.

واستعرض الاجتماع كافة المشاكل التي تعاني منها مدن ومناطق الجنوب الغربي، وآليات حلحلة هذه المشاكل والمختنقات بما ينهي كافة الأعباء على كاهل المواطن.

وفي هذا الصدد، أكد “الثني” أن المجلس سيوفر مجموعة من آليات الإسعاف والنظافة العامة.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة الكهرباء في مناطق الجنوب، فيما تم الاتفاق على تخصيص كمية من الوقود الخفيف (الديزل) لمحطة أوباري لتشغيلها مبدئيا، بما ينهي جزءا من طرح الأحمال على المنطقة.

كما ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية بالمنطقة وسيرها، مؤكدين على ضرورة استمرار استتباب الأمن في تلك المدن والمناطق.