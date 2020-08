التقى

نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، بمبعوث رئيس مجلس

النواب، عبدالباسط البدري، للتباحث حول آخر

مستجدات الأزمة الليبية.

وتطرق

الاجتماع إلى مخرجات مؤتمر برلين وجنيف والقاهرة، حيث أكد الجانبان على التنسيق الكامل

مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص إيجاد تسوية سياسية جادة وشاملة للوضع

على الساحة الليبية.

The post بوغدانوف والبدري يؤكدان على التنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24