احتفل عدد من المواطنين بمدينة سبها، بحلول الذكرى الواحدة والخمسين لثورة الفاتح العظيم، مطالبين بترشح الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي لقيادة المرحلة القادمة من البلاد.

ويحتفل العديد من الليبيين في الأول من شهر سبتمبر كل عام بعيد الفاتح، رافعين صور الزعيم الراحل معمر القذافي.

