بينهم 4 ليبيين.. محكمة الجنايات المصرية تؤجل قضية المتهمين في”داعش ليبيا” إلى 14 سبتمبر

عقدت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”داعش ليبيا”، والمتهم فيها 10 أشخاص بينهم 4 ليبيين.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فقد أجلت محكمة الجنايات في طرة جنوبي القاهرة، الجلسة إلى يوم 14 سبتمبر، بعد أن استمعت لأقوال أحد الشهود، على أن يحضر في الجلسة المقبلة شاهد آخر لمواصلة جمع الدلائل والبراهين.

ويواجه الأشخاص الـ10 تهماً تتعلق باختطاف عدد من المصريين وتعذيبهم بقصد الحصول على أموال من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم، إضافة إلى تزويد داعش بمعلومات وأموال، وأعمال أخرى تتعلق بتهريب المهاجرين والمتاجرة بالبشر.

وكان النائب العام المصري السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهم التخابر لصالح “تنظيم داعش الإرهابي وقوة الردع” في ليبيا، بقصد شن هجمات إرهابية ضد مصريين موجودين في ليبيا.