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رئيس البرلمان المصري يقدم التعازي للشعب الليبي في وفاة الشيخ الطيب الشريف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تقدم رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال، بالعزاء للشعب الليبي، في وفاة الشيخ الطيب الشريف خير الله العبيدى، رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة وأحد شيوخ قبيلة العبيدات.

من جانبه ثمن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مواقف مصر رئاسةً وبرلماناً وحكومةً وشعباً تجاه الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية .

وتقدم صالح بالشكر لعبد العال على تقديمه تعازيه للشعب الليبي في وفاة الشيخ العبيدي ومشاطرته للشعب الليبي أحزانه في وفاة الفقيد مؤكدا أن هذه المواقف تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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