الثني يبحث صعوبات عمل المؤسسات العامة

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني على الصعوبات التي تواجه عمل عدد من المؤسسات والهيئات العامة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الاجتماع ضم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للبيئة بالقاسم النمر، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عمر الحداد، ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية سالم الفاخري، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة.

وناقش الاجتماع سير عمل كافة المؤسسات والهيئات العامة كل وفق اختصاصها، وما تقدمه للمواطن من خدمات في هذه المرحلة كما ناقش الاجتماع كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه المؤسسات والهيئات العامة، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تسليم تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021 ميلادي لإدارة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط، على أن يكون آخر موعد للتسليم 8 سبتمبر 2020 ميلادي.

وناقش الثني الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لمواجهة وباء كورونا وتوعية المواطنين بمدى خطورته، وضرورة تقيدهم بالتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الجائحة.