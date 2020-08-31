الثني يبحث صعوبات عمل المؤسسات العامة

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني على الصعوبات التي تواجه عمل عدد من المؤسسات والهيئات العامة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الاجتماع ضم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للبيئة بالقاسم النمر، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عمر الحداد، ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية سالم الفاخري، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة.
وناقش الاجتماع سير عمل كافة المؤسسات والهيئات العامة كل وفق اختصاصها، وما تقدمه للمواطن من خدمات في هذه المرحلة كما ناقش الاجتماع كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه المؤسسات والهيئات العامة، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تسليم تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021 ميلادي لإدارة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط، على أن يكون آخر موعد للتسليم 8 سبتمبر 2020 ميلادي.
وناقش الثني الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لمواجهة وباء كورونا وتوعية المواطنين بمدى خطورته، وضرورة تقيدهم بالتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الجائحة.
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