بوغدانوف يتسلم رسالة من عقيلة صالح بشأن الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

تسلم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بخصوص آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وقد تسلم بوغدانوف رسالة عقيلة صالح مع مبعوثه ومستشاره الشخصي السفير عبد الباسط البدري، خلال لقائهما في موسكو لبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية، ومناقشة مخرجات مؤتمر برلين وجنيف والقاهرة.

وأكد الجانبان على التنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بخصوص إيجاد تسوية سياسية جادة وشاملة للوضع على الساحة الليبية، بحسب ما نشر موقع روسيا اليوم.

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