رئيس لجنة الخارجية : ملف مكافحة وباء كورونا من أبرز الأولويات

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، عن بالغ قلقه من التزايد الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة أن يكون ملف مكافحة هذا الوباء من أبرز الأولويات.

العقوري قال إن إعلان وقف إطلاق النار الذي أطلقه رئيس البرلمان يعتبر فرصة كبيرة لتركيز جميع الموارد وتنسيق الجهود لمكافحة هذا المرض، داعيا الجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها أمام هذه الجائحة، ومناشدا المواطنين التعاون واتباع إجراءات السلامة.

كما شدد رئيس لجنة الخارجية على ضرورة وضع إجراءات فعالة تضمن بدء العام الدراسي الجديد، ومواصلة الأنشطة الاقتصادية التي تعد مصدر رزق للعديد من المواطنين.

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