إصابة 4 حالات بفيروس كورونا وشفاء 5 أخرين في بني وليد

أعلن المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، اليوم الإثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مضيفا أنه تم تسجيل ايضا 5 حالات شفاء.

وكان عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد ببلدية بني وليد، محمد صالح، قد أعلن أمس الأحد أن البلدية سجلت أكبر حصيلة للإصابات والتي بلغت 21 إصابة جديدة.

وأضاف “صالح” في تصريحات صحفية، أن الوضع الوبائي داخل مدينة بني وليد أصبح يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بعد تسجيل عدة إصابات، والتي تجاوزت 100 إصابة و4 حالات وفاة جراء الفيروس.

وطالب “صالح” الجهات المسؤولة بتوفير الاحتياجات الضرورية وبشكل عاجل جدا، لكي تستطيع اللجنة تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد.