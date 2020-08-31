شركة الكهرباء تبحث مع انكا وجيسكو التركية سبل استكمال عدد من المشاريع

ليبيا – عقد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أمس الأحد اجتماعًا مع فريق من شركة انكا التركية وجيسكو المقاول المنفّذ لمشروع محطة كهرباء أوباري ( ائتلاف شركة جيسكو وانكا التركية) .

الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء وضع آلية لاستكمال أعمال مشروع محطّة كهرباء أوباري الغازية والبدء في تنفيذ أعمال مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراته الغازيتين، التي ستنفّذ من قبل ائتلاف شركتي (سيمنس الألمانية وانكا التركية).

وأبدت الشركة المنفّذة لهذه المشاريع حرصها على استكمال المشاريع، وهي في طور اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة العامة للكهرباء؛ وذلك لإنهاء الأعمال في اقرب فرصة ممكنة وذلك لإضافة قدرات إنتاجية جديدة.

هذا وضمّ كل من: “رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والمدير العام للشركة، ومدير عام مشروعات الإنتاج، ومساعد مدير عام إدارة العقود، ومدير إدارة متابعة مشروعات المحطات الغازية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية