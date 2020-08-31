العقوري: إعلان وقف إطلاق النار فرصة كبيرة لتركيز الجهود على مكافحة كورونا

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن بالغ قلقه من التزايد الكبير في أعداد المصابين بمرض ”كورونا”.

وأكد “العقوري” في بيان له اليوم الاثنين، على ضرورة أن يكون ملف مكافحة هذا الوباء من أبرز الأولويات، مشدداً على أن إعلان وقف إطلاق النار الذي أطلقه رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” يعتبر فرصة كبيرة لتركيز جميع الموارد وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بمكافحة المرض في ليبيا.

وقال “العقوري” إن التنسيق يجب أن يشمل أيضا مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن انتشار الوباء، مشددا على ضرورة وضع إجراءات فعالة تضمن بدء العام الدراسي الجديد ومواصلة الأنشطة الاقتصادية التي تعد مصدر رزق للعديد من المواطنين.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية الجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها أمام هذه الجائحة، مناشدا المواطنين التعاون واتباع إجراءات السلامة، منوها بأن مواجهة الوباء هو مسؤولية الجميع دون استثناء.