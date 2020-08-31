رغم انتشار كورونا.. “تعليم الوفاق” تُعلن عودة الدراسة وتقيم أوضاع اليوم الأول

في إشارة إلى سوء إدارة حكومة الوفاق لأزمة انتشار وباء فيروس كورونا في كافة أنحاء ليبيا، عقد وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة، اليوم الإثنين اجتماعا بمكتبه في مقر الوزارة، مع رئيس وأعضاء لجنة العودة المدرسية.

وبحث الاجتماع تقييم اليوم الأول من العودة المدرسية التي انطلقت أيضا اليوم الإثنين وتستمر لمدة ستة أسابيع متتالية، وسيركز فيها المعلمون على استكمال ماتبقى من مقررات دراسية بالإضافة إلى شرح وتحليل الأسئلة الاسترشادية، في الوقت الذي يعلن فيه المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ووضع أعضاء اللجنة “جمعة” في صورة الموقف بالنسبة للمراقبات التي قاموا بزيارتها صباح اليوم، لاسيما من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوفر مواد الوقاية والتعقيم، وكذلك مدى التزام المعلمين بالحضور والتواجد في مدارسهم ومباشرتهم للدروس المقررة.

وأبدى جميع الحاضرين ارتياحهم التام للعودة المدرسية في يومها الأول، رغم تسجيل بعض الحالات المحدودة لمدارس لم تفتح أبوابها امام طلابها لأسباب غير مبررة أو عدم إلتزام المعلمين بالحضور مما ترتب عليه تعثر العملية التعليمية بهذه المدارس.

وطلب وكيل الوزارة من مدير مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد بالوزارة استدعاء إدارات كل المدارس التي لم تلتزم بتنفيذ خطة الوزارة بالإضافة إلى مراقبي التعليم التي تتبعها هذه المدارس، لمعرفة خلفيات وأسباب هذا الاخفاق.

جدير بالذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في بيانه رقم 176، أنه استلم يوم أمس الأحد عدد (2991) عينة يشتبه إصابتها بفيروس كورونا وذلك لفحصها.

وأكد المركز أن العينات وزعت كالتالي: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (988) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (161) عينة، مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (711) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (79) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (174) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (94) عينة”.

كما وزعت العينات على عدة مختبرات أخرى، كالتالي: “مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (38) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (341) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة، مختبر فرع المركز غريان عدد (5) عينة”.

وأشار إلى أن نتائج فحص العينات جاءت كالتالي: “عدد (2448) عينة سالبة، عدد (543) عينة موجبة بواقع «عدد (400) حالات جديدة، عدد (143) حالات مخالطين»، موضحا أنه سجل عدد 49 حالة شفاء وعدد 5 حالات وفاة.