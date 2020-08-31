ليبيا الان

5 حالات اصابة جديدة بكوفيد 19 بمنطقة الواحات

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات اليوم الإثنين ان الوضع الصحي المحلي اظهر عدد 5 حالات اصابة بكورونا في مدينة جالو ..

واوضحت اللجنة  بان  نتائج التحاليل من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي والتي تم إرسالها يوم السبت، لعدد {12} عينةكشفت عن خمسة حالات موجبة و7 سالبة .

   

 ودعت اللجنة المواطنين الى ضرورة الالتزام بالنصائح والارشادات المعمول بها لتفادي العدوى وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة سكان مناطق الواحات جالو و اوجلة وجخرة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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