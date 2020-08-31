5 حالات اصابة جديدة بكوفيد 19 بمنطقة الواحات

قالت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات اليوم الإثنين ان الوضع الصحي المحلي اظهر عدد 5 حالات اصابة بكورونا في مدينة جالو ..

واوضحت اللجنة بان نتائج التحاليل من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي والتي تم إرسالها يوم السبت، لعدد {12} عينةكشفت عن خمسة حالات موجبة و7 سالبة .

ودعت اللجنة المواطنين الى ضرورة الالتزام بالنصائح والارشادات المعمول بها لتفادي العدوى وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة سكان مناطق الواحات جالو و اوجلة وجخرة .