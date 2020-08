طالب حراك 23 أغسطس بإسقاط الأجسام السياسية، وتشكيل حكومة أزمة مُصغرة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

